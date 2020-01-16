В ростовский аэропорт вернулся вылетевший в Москву самолет
Вылетевший из Ростова в Москву самолет вернулся в место вылета.
Позже стало известно, что на борту сработал датчик, который указывал на утечку топлива. Инцидент произошел сегодня утром.
Командир корабля принял решение вернуться в тот аэропорт, из которого вылетел, чтобы проверить системы. Посадка прошла штатно и успешно.
Причины срабатывания датчика в настоящее время устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU