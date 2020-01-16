2020-01-16T19:02:28+03:00
Происшествия

В ростовский аэропорт вернулся вылетевший в Москву самолет

Пилот принял решение вернуться и проверить системы
Иван ТИМОФЕЕВ
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Вылетевший из Ростова в Москву самолет вернулся в место вылетаВылетевший из Ростова в Москву самолет вернулся в место вылетаФото: "КП" Архив
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Вылетевший из Ростова в Москву самолет вернулся в место вылета.

Позже стало известно, что на борту сработал датчик, который указывал на утечку топлива. Инцидент произошел сегодня утром.

Командир корабля принял решение вернуться в тот аэропорт, из которого вылетел, чтобы проверить системы. Посадка прошла штатно и успешно.

Причины срабатывания датчика в настоящее время устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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