2020-01-16T19:37:20+03:00
Происшествия

Очередной сотрудник РЖД попался на получении крупной взятки

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове сотрудницу РЖД поймали на взяткеВ Ростове сотрудницу РЖД поймали на взяткеФото: "КП" Архив
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Очередного сотрудника РЖД заподозрили в получении крупной взятки.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника службы организации и оплаты труда Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры «РЖД». Женщина обвиняется по статье «Получение взятки».

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в апреле 2019 года. По предварительным данным, подозреваемая получила от начальника отдела продаж гостиницы «Богатырь» около 450 тысяч рублей. За это вознаграждение она организовала заселение работников «РЖД» в этот отель. За проживание сотрудников гостиничный комплекс получил 5,2 миллиона рублей.

- В настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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