Грузовик сложился пополам на одном из ростовских перекрестков
В Ростове на одно из улиц грузовой фургон сложился пополам.
Инцидент произошел в Первомайском районе в Ростове-на-Дону днем 16 января. Об этом сообщает портал RostovGazeta.
Перед аварией автомобиль ехал по улице 35-я Линия. По предварительным данным, у фургона сломался один из мостов. В результате этого кабина наклонилась вперед, а прицеп назад. Именно в таком положении, сложившись пополам, автомобиль остановился на одном из перекрестков.
В настоящее время подробностей о происшествии нет. К счастью, никто из людей в этом чрезвычайном происшествии не пострадал.
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Стоит отметить, что ребенок находился в удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU