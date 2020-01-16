2020-01-16T20:17:35+03:00
Происшествия

Грузовик сложился пополам на одном из ростовских перекрестков

Автомобиль остановился на одном из перекрестков
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове грузовик сложился пополамВ Ростове грузовик сложился пополамФото: "КП" Архив
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В Ростове на одно из улиц грузовой фургон сложился пополам.

Инцидент произошел в Первомайском районе в Ростове-на-Дону днем 16 января. Об этом сообщает портал RostovGazeta.

Перед аварией автомобиль ехал по улице 35-я Линия. По предварительным данным, у фургона сломался один из мостов. В результате этого кабина наклонилась вперед, а прицеп назад. Именно в таком положении, сложившись пополам, автомобиль остановился на одном из перекрестков.

В настоящее время подробностей о происшествии нет. К счастью, никто из людей в этом чрезвычайном происшествии не пострадал.

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Стоит отметить, что ребенок находился в удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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