В Ростове рецидивист-карманник похитил телефон у местного жителя

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:45:11+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 30-летний местный житель, находясь на одной из улиц города, подкараулил потерпевшего, после чего незаметно вытащил у него из кармана телефон стоимостью 15 тысяч, а затем скрылся с места преступления.

Когда потерпевший обнаружил пропажу, он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник уже был ранее судим за мошенничество.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские изъяли украденный телефон и вернули владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Подозреваемый причастен, как минимум, к семи эпизодам.

ИСТОЧНИК KP.RU