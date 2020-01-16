В Ростове рецидивист-карманник похитил телефон у местного жителя
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что 30-летний местный житель, находясь на одной из улиц города, подкараулил потерпевшего, после чего незаметно вытащил у него из кармана телефон стоимостью 15 тысяч, а затем скрылся с места преступления.
Когда потерпевший обнаружил пропажу, он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник уже был ранее судим за мошенничество.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские изъяли украденный телефон и вернули владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону раскрыли серию краж из автомобилей.
Подозреваемый причастен, как минимум, к семи эпизодам.
ИСТОЧНИК KP.RU