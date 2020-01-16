Синоптики пообещали жителям донского региона аномально теплый февраль
В Ростовской области ожидается аномально теплый февраль. Таким прогнозом порадовали синоптики местных жителей.
- Холода могут не прийти в Ростовскую область даже в последний день зимы. По предварительным данным, это связано с затоком в Европейскую часть России разогретых воздушных масс с Атлантики. Аномально тепло будет в феврале и теплее обычного в марте, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Осадков в предстоящем месяце ожидается много. Чаще всего это будет дождь, но возможны и выпадения снега, но из-за плюсовых температур он будет мокрым и переходящим в дождь.
Донские спасатели предостерегают жителей региона не надеяться на обманчивую теплую погоду. Ведь в таких условиях очень легко подхватить простуду. МЧС-ники советуют одеваться по погоде и надевать непромокаемую обувь.
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ИСТОЧНИК KP.RU