Инвалид-колясочник в ростовской области не смог попасть в электричку из-за халатности железнодорожников

16 Янв. 2020 2020-01-16T21:59:54+03:00

Железнодорожники в Ростовской области не пустили в электричку инвалида-колясочника. Фото: Южная транспортная прокорутара

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В Ростовской области железнодорожники не пустили инвалида-колясочника в электричку.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в Шахтах. Сотрудники депо не помогли инвалиду-колясочнику первой группы. В результате этого он не смог попасть в вагон. Мужчина в связи с этим инцидентом обратился в транспортную прокуратуру.

- Заявителю отказано в применении подъемного механизма для инвалидов, чем должностными лицами депо создано препятствие к пользованию железнодорожным транспортом, - сообщили в пресс-службе южной транспортной прокуратуры Ростовской области.

В отношении нарушителя, машиниста электрички, прокуратурой было возбуждено административное дело. Он обвиняется по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг». В настоящее время все материалы дела находятся на рассмотрении в суде. Руководитель депо получил представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

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В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU