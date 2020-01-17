2020-01-17T08:30:11+03:00
Общество

Соблазнительное фото в стиле "Спасателей Малибу" опубликовала ростовчанка Татьяна Котова

Подписчики отметили, что фигура звезды по-прежнему идеальна
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанка Татьяна Котова опубликовала новый снимок. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в ИнстаграмРостовчанка Татьяна Котова опубликовала новый снимок. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм
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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова предстала перед подписчиками в соблазнительном ярком купальнике.

Таким образом ростовчанка продемонстрировала свою точеную фигурку. Красавица опубликовала снимок в образе спасательницы «Малибу» в своем аккаунте в Инстаграм. В кадре Татьяна в красном купальнике позирует на фоне моря.

- Всегда есть, за что полюбить свою жизнь: за солнце, за вкус соленого моря на губах, за аромат франжипани в воздухе и тепло в глазах любимых. Давай вместе дополним этот список, - подписала снимок красавица.

Многие пользователи обратили внимание на то, что Татьяна по-прежнему находится в шикарной форме, а ее фигура совершенно идеальна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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