В Ростовской области злоумышленник похитил к женщины газовые баллоны и болгарку

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:32:29+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 23-летний квартирант местной жительницы Красносулинского района внезапно принял решение съехать, но ключ от дома так и не вернул. А затем, воспользовавшись отсутствием хозяйки, подозреваемый проник в дом, где украл газовые баллоны и болгарку.

Позже женщина обнаружила пропажу и незамедлительно обратилась в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Пострадавшие написали заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU