2020-01-17T17:11:19+03:00
Общество

Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша отпустят из-под домашнего ареста

Суд не стал продлевать меру пресечения
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Сергей Сидаш находится по домашним арестом с конца июля 2019. Фото: правительство Ростовской областиСергей Сидаш находится по домашним арестом с конца июля 2019. Фото: правительство Ростовской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 20 января, замгубернатора Сергей Сидаш могут освободить из-под домашнего ареста. Как известно, сроки этой меры пресечения истекает 20 января, но продлевать содержание суд не будет.

К такому решению пришли в Ленинском районном суде. У стороны следствия будет 10 дней для оспаривания постановления.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", замгубернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры, был задержан в мае 2019 года. Он являлся основным подозреваемым по уголовному делу о строительном песке для «Ростов Арены». Несколько руководителей заподозрили в зарабатывании миллионов на подмене стройматериалов при возведении стадиона к ЧМ-2018.

В кабинете и в доме руководителя прошли обыски.

В середине лета 2019 года суд смягчал меру пресечения для Сидаша. Он был переведен из СИЗО под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша отпустят из-под домашнего ареста
Подросток на мотоцикле сбил пенсионера в Ростовской области
В центре Ростова-на-Дону 34 дома и 6 соцобъектов остались без тепла
У жителя Ростовской области угнали машину ради поездки в Москву
Видеобанкоматы первым в России запустил ВТБ
Самую красивую дату 2020 года для свадьбы выбрали более 130 пар в Ростовской области
Пассажиров вынужденного севшего в Ростове самолета повезут дальше на автобусе
В новостройке Ростова-на-Дону можно заказать шесть вариантов ремонта на выбор
Достался бесплатно: экс-игрок «Ростова» Мацей Вилюш будет играть за «Урал»
В Ростове-на-Дону два человека пострадали при пожаре в частном доме
В Ростовской области злоумышленник похитил к женщины газовые баллоны и болгарку
Соблазнительное фото в стиле "Спасателей Малибу" опубликовала ростовчанка Татьяна Котова
Инвалид-колясочник в ростовской области не смог попасть в электричку из-за халатности железнодорожников
Синоптики пообещали жителям донского региона аномально теплый февраль
В Ростове рецидивист-карманник похитил телефон у местного жителя
Грузовик сложился пополам на одном из ростовских перекрестков
Очередной сотрудник РЖД попался на получении крупной взятки
В ростовский аэропорт вернулся вылетевший в Москву самолет
На улице Руднева в Ростове провалился асфальт
В Ростове-на-Дону на Коммунистическом умер 84-летний пенсионер
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак