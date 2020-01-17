Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша отпустят из-под домашнего ареста

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:11:19+03:00

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В понедельник, 20 января, замгубернатора Сергей Сидаш могут освободить из-под домашнего ареста. Как известно, сроки этой меры пресечения истекает 20 января, но продлевать содержание суд не будет.

К такому решению пришли в Ленинском районном суде. У стороны следствия будет 10 дней для оспаривания постановления.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", замгубернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры, был задержан в мае 2019 года. Он являлся основным подозреваемым по уголовному делу о строительном песке для «Ростов Арены». Несколько руководителей заподозрили в зарабатывании миллионов на подмене стройматериалов при возведении стадиона к ЧМ-2018.

В кабинете и в доме руководителя прошли обыски.

В середине лета 2019 года суд смягчал меру пресечения для Сидаша. Он был переведен из СИЗО под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU