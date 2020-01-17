Футболист Дмитрий Тарасов дарит Костенко такие же подарки, как и Бузовой

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:37:24+03:00

Тарасов дарит Костенко такие же подарки, как и Бузовой. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовчанка получила такую же сумку, цветы и машину, как и бывшая супруга Тарасова

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Пользователи соцсети заметил, что бывшая и нынешняя супруги футболиста Дмитрия Тарасова получили одинаковые подарки.

Об этом сообщает издание Starhit. По данным издания как-то Ольга Бузова получила от мужа Mercedes-AMG GLE 63 Coupe за восемь миллионов рублей. Но при разводе спортсмен потребовал машину обратно.

- Во время расставания футболист потребовал машину и вскоре Mercedes появился у Костенко. По мнению поклонников, Тарасов просто передарил машину, - говорится в сообщении.

Кроме того, подписчики вспомнили, что бывший игрок сборной России дарил своим возлюбленным сумки Chanel, а также устраивал сюрпризы с множеством цветов и воздушных шаров. Девушки также получали от Тарасова огромные букеты цветов в человеческий рост.

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ИСТОЧНИК KP.RU