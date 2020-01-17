Футболист Дмитрий Тарасов дарит Костенко такие же подарки, как и Бузовой
Пользователи соцсети заметил, что бывшая и нынешняя супруги футболиста Дмитрия Тарасова получили одинаковые подарки.
Об этом сообщает издание Starhit. По данным издания как-то Ольга Бузова получила от мужа Mercedes-AMG GLE 63 Coupe за восемь миллионов рублей. Но при разводе спортсмен потребовал машину обратно.
- Во время расставания футболист потребовал машину и вскоре Mercedes появился у Костенко. По мнению поклонников, Тарасов просто передарил машину, - говорится в сообщении.
Кроме того, подписчики вспомнили, что бывший игрок сборной России дарил своим возлюбленным сумки Chanel, а также устраивал сюрпризы с множеством цветов и воздушных шаров. Девушки также получали от Тарасова огромные букеты цветов в человеческий рост.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Длина волос дочери Анастасии Костенко очень заинтересовала пользователей сети.
Хотя девушка пыталась рассказать о новых игрушках дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU