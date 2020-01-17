2020-01-17T20:40:24+03:00
Происшествия

Замначальника СКЖД Алексею Черняеву продлили пребывание в СИЗО еще три месяца

Железнодорожника подозревают в получении крупной взятки
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове продлили меру пресечения замначальника СКЖДВ Ростове продлили меру пресечения замначальника СКЖДФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове продлили меру пресечения заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги Алексея Черняева.

Такое решение было принято в Пролетарском районном суде. В ходе следствия стало известно, что высокопоставленный железнодорожник получил взятку совместно с замначальника Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками. Один из бизнесменов передал им полтора миллиона рублей. За эту сумму железнодорожники должны были разрешить беспрепятственное продвижение поездов.

- Черняева оставили под стражей на три месяца. Суд также продлил меру пресечения замначальника Кавказского района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения. Этот фигурант уголовного дела также будет находиться в СИЗО в течение трех месяцев, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

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В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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