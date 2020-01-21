В аэропорту Ростова появился капсульный отель

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:41:15+03:00

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В ростовском аэропорту «Платов» открылся капсульный отель.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Этот отель будет работать круглосуточно. А находится он на втором этаже пассажирского терминала аэропорта.

- В капсульном отеле аэропорта - 17 одноместных ячеек кабин, 4 двухместные капсулы, семейный номер с двумя двухместными кроватями и один ВИП-номер с двухместной кроватью и индивидуальным душем и санузлом, - сообщили в пресс-службе донского аэропорта.

Кроме того, все номера отеля будут оборудованы индивидуальной автоматической системой воздухообмена. Она позволяет поддерживать необходимый уровень кислорода и температуру 21 градус. В каждом номере есть светодиодный светильник и розетка.

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Дорогая гостиница расположена на набережной Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU