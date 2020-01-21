2020-01-21T20:09:35+03:00
Происшествия

В Ростове осудили портового инспектора за получение взятки

Обвиняемый отказался признать свою вину
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове на взятке попался портовой инспекторВ Ростове на взятке попался портовой инспекторФото: "КП" Архив
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В Ростове осудили старшего государственного инспектора государственного портового контроля ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» за получение взятки.

В ходе следствия выяснилось, что в августе 2018 года он поводил проверку мореходного состояния теплохода «Волго-Балт 153». Но для того, чтобы в акте не были указаны технические нарушения, он дважды запросил от капитана судна 45 тысяч рублей.

Обвиняемый до последнего отказывался признавать свою вину. Но доказательства оказались неопровержимы - они подтвердились показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

- Суд приговорил бывшего инспектора к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно и обязал выплатить штраф 400 тысяч рублей. Он также лишен права заниматься деятельностью по проведению осмотра российских и иностранных судов на два года, - сообщили в суде Железнодорожного района.

В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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