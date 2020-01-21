По факту отравления роллами в Шахтах возбуждено уголовное дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления роллами.
В ходе следствия стало известно, что в декабре 2019 года после употребления роллов в кафе «Суши Микс» в городе Шахты в больницу с отравлением попали 33 человека. У всех абсолютно одинаковый возбудитель инфекции. Это связано с многочисленными нарушениями санитарных норм.
- Прокуратурой города Шахты признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ по факту производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
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В Шахтах временно закрыли точку общепита, в которой отравились 25 человек.
Все люди покупали роллы в этой компании в одно время.
ИСТОЧНИК KP.RU