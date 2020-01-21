2020-01-21T20:34:19+03:00
Происшествия

По факту отравления роллами в Шахтах возбуждено уголовное дело

В больницу с отравлением попали 33 человека
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
По факту отравления роллами в Шахтах возбуждено уголовное делоПо факту отравления роллами в Шахтах возбуждено уголовное делоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления роллами.

В ходе следствия стало известно, что в декабре 2019 года после употребления роллов в кафе «Суши Микс» в городе Шахты в больницу с отравлением попали 33 человека. У всех абсолютно одинаковый возбудитель инфекции. Это связано с многочисленными нарушениями санитарных норм.

- Прокуратурой города Шахты признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ по факту производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтах временно закрыли точку общепита, в которой отравились 25 человек.

Все люди покупали роллы в этой компании в одно время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По факту отравления роллами в Шахтах возбуждено уголовное дело
В Ростове осудили портового инспектора за получение взятки
В аэропорту Ростова появился капсульный отель
В Ростове внепланово сел самолет Краснодар – Нижний Новгород
В Ростове нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
Гандбольный Месси играет в Ростове: Анна Вяхирева получила высшую оценку от мировых экспертов
Безработный футболист Дмитрий Тарасов ждет материнский капитал жены
Из Ростова в Волгодонск начнут ходить новые рельсовые автобусы с камерами и подъемниками
Сочинский отель-замок «Богатырь» устраивает семейные каникулы
Глава Первомайского района Ростова-на-Дону подал в отставку
Отключение света в Ростове-на-Дону 22 января 2020: где и когда
В Ростовской области мужчина дважды попал в ДТП, угнав «семерку» у знакомого
Бразильская разыгрывающая «Ростов-Дона» внезапно покидает донской гандбольный клуб
Каждый второй кредит в России по семейной ипотеке выдает ВТБ
В Ростовской области почти 11 тысяч человек заболели ОРВИ
Павел Мамаев сыграл в составе "Ростова" против "Пахтакор"
Мужчина угнал маршрутку и врезался в частный дом в Таганроге
Ростовчане смогут летать в Мюнхен
В Ростове за взятку осудят бывшего сотрудника МВД
Ростовчанка Виктория Лопырева вновь порадовала подписчиков ароматными пельменями
В Ростовской области моторная лодка снесла резиновую
Ростовский актер Сергей Жигунов трогательно поздравил свою маму с днем рождения
Полуживого пенсионера с перерезанным горлом обнаружили в Ростовской области