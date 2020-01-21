В Ростове местный житель стал жертвой мошенничества
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.
В ходе следствия выяснилось, что 41-летний ростовчанин и потерпевший заключили договор об аренде игровой консоли, стоимостью 40 тысяч рублей. Фигурант позаимствовал приставку на 10 дней. Но когда срок действия договора истек, злоумышленник так ее и не вернул и перестал выходить на связь с владельцем.
Потерпевший местный житель незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции, где он признался, что присвоил приставку, а затем продал ее, все вырученные деньги он потратил на собственные нужды.
- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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По версии следствия, бизнесмен похитил десятую часть от суммы контракта, предоставив поддельные документы о проделанной работе.
ИСТОЧНИК KP.RU