Дончане задолжали за газ более 550 миллионов рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:01:16+03:00

В Ростовской области жители задолжали за газ более 550 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Жители Ростовской области должны за газ более 554 миллионов рублей.

Такую статистику опубликовал «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» на начало текущего года. Но стоит отметить, что за год сумма долга стала меньше на 127 миллионов рублей. Но при этом просроченная задолженность управляющих компаний и ТСЖ возросла на 12 миллионов рублей. Им предстоит погасить свыше 43 миллионов рублей долгов.

Отмечается, что крупнейшими должниками являются компании «Атмосфера-2013» в Аксайском районе, «Тагстройсервис» в Таганроге и УК «Мега Дом» в Ростове. Всего за минувший год из-за долгов без газа остались почти 11,7 тысячи абонентов.

- Для возобновления услуги нужно погасить долг и начисленные пени, а также оплатить работы по отключению и повторному подключению, - сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждая вторая управляющая компания Ростовской области имеет долги за газ.

Совокупный долг вырос по сравнению с 2018 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU