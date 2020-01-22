В Ростовской области по горячим следам поймали угонщика

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:41:15+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

В ходе проведенной оперативниками проверки выяснилось, что в Каменском районе приятель владельца автомобиля ВАЗ-2107 попросил у друга ключи от машины, чтобы немного там погреться. Когда же ему удалось согреться, о решил еще и прокатиться на отечественном авто. Очень неожиданно он попал в ДТП и повредил другой автомобиль.

Неудачливый водитель попытался скрыться с места аварии, ног не тут-то было. Далеко уехать ему было не суждено - уходя от преследования владельца поврежденного авто, угонщик врезался в столб. Поняв, что дело плохо, он бросил угнанный автомобиль и скрылся. Когда он убедился, что его больше не преследуют, он набрал номер друга и рассказал, что он добросовестно грелся в машине, но вышел на минутку поговорить по телефону, а в это время авто угнали.

Владелец машины незамедлительно заявил об угоне в полицию. Но правоохранителям-то удалось докопаться до истины и задержать подлинного подозреваемого. Стражи порядка изъяли транспортное средство и возвратили законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU