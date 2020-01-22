Ростовчанин остался без ног после произошедшего ДТП

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:00:57+03:00

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В донской столице водитель в результате ДТП остался без ног.

Инцидент произошел на проспекте Шолохова минувшей ночью. По предварительным данным, водитель каршеринговой иномарки не справился с управлением. Мужчина на невероятной съехал с дороги и протаранил бетонный столб. По словам очевидцев, в результате ДТП водителю оторвало ноги. Его госпитализировали приехавшие на место происшествия медики скорой помощи. Автомобиль также получил сильные механические повреждения.

"У нас только обещают ужесточить требования и к каршерингу и к такси. Но так никто ничего и не делает", "Конечно, тарифы видели на минуту, вот и летают", "Я не раз обращал внимание что люди на машинах каршеринга или, как там правильно, летают как угорелые вот и результат", "Так гоняют, потому что оплата поминутная и думают если в тапочку будут давить сильнее, то заплатят меньше. А в итоге получается, что платят ценой – жизнь", - прокомментировали случившееся пользователи соцсети.

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ДТП спровоцировал водитель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU