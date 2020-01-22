2020-01-22T19:01:16+03:00
Происшествия

Самая дорогая авария с начала 2020 года произошла в центре Ростова

В аварии пострадали семь иномарок
Иван ТИМОФЕЕВ
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В центре Ростова столкнулись семь иномарок. Фото: "Ростов Главный"В центре Ростова столкнулись семь иномарок. Фото: "Ростов Главный"
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В Ростове случилась массовая авария с участием элитных иномарок и двух автомобилей такси.

Инцидент произошел сегодня, 22 января, около двух часов дня на улице Большой Садовой. По информации ГИБДД, в центре донской столицы столкнулись семь иномарок. 23-летний водитель автомобиля BMW Х6 перестраивался в правый ряд по ходу движения. Но вышло так, что он не рассчитал скорость и автомобиль врезался в припаркованные вдоль дороги машины. В результате аварии были повреждены Porsche, Bentley, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover и две машины такси - Lifan и Kia Rio

- В результате аварии пострадала 31-летняя пассажирка такси. Ей оказали медицинскую помощь на месте ДТП, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Последствия аварии сфотографировали прохожие. Снимки были выложены в одном из ростовских пабликов соцсети. Автор фотографий предположил, что это самая дорогая авария с начала года. А пользователи поделились мнением о том, что, по-хорошему, в аварии виноваты те, кто паркуется на Большой Садовой, хотя там это запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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