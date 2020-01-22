В Таганроге при столкновении двух маршруток пострадали два человека

22 Янв. 2020 2020-01-22T22:01:38+03:00

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В Ростовской области два человека пострадали при столкновении двух маршруток.

Инцидент произошел сегодня, 22 января, в городе Таганроге на улице Социалистической в районе дома №92 около девяти часов вечера столкнулись две маршрутки марки Huyndai County. Оба общественных транспорта двигались в попутном направлении. Со слов сотрудников ГИБДД, одна из маршруток резко притормозила перед «лежачим полицейским», а вторая не успела подстроиться, в результате чего и произошло столкновение.

- В лечебные учреждения обратились два человека, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU