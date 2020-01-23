2020-01-23T14:48:02+03:00
Политика

Василий Голубев: «Быковская останется министром»

Губернатор прокомментировал арест министра здравоохранения
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Татьяна Быковская находится под домашним арестом. Фото: правительство Ростовской областиТатьяна Быковская находится под домашним арестом. Фото: правительство Ростовской области
Изменить размер текста:

На пресс-конференции Василий Голубев ответил на вопрос о судьбе министра здравоохранения Татьяны Быковской.

- Виновность доказывает только суд, и ничего другого я не скажу. Быковская останется министром. Решение суда определит ее судьбу. Как и по всем остальным фигурантом различных событий, которые произошли, - прокомментировал Губернатор. - Еще раз повторю, - то чем занималось министерство, реализуя программу утилизации медотходов, дело государственной важности. И было бы здорово, если бы СМИ правильно об этом рассказывали.

Напомним, сейчас Татьяна Быковская находится под домашним арестом. В октябре УФАС обнародовала материалы проверки, согласно которым, есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24