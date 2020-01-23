Василий Голубев: «Быковская останется министром»

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:48:02+03:00

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На пресс-конференции Василий Голубев ответил на вопрос о судьбе министра здравоохранения Татьяны Быковской.

- Виновность доказывает только суд, и ничего другого я не скажу. Быковская останется министром. Решение суда определит ее судьбу. Как и по всем остальным фигурантом различных событий, которые произошли, - прокомментировал Губернатор. - Еще раз повторю, - то чем занималось министерство, реализуя программу утилизации медотходов, дело государственной важности. И было бы здорово, если бы СМИ правильно об этом рассказывали.

Напомним, сейчас Татьяна Быковская находится под домашним арестом. В октябре УФАС обнародовала материалы проверки, согласно которым, есть подозрения на коррупционный сговор при заключении договора на утилизацию медицинских отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU