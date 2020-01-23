За «покровительство» похоронного агентства ростовчанин мошенническим путем получил пять миллионов рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:48:24+03:00

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За «крышевание» похоронного агентства под суд пойдет житель Ростова-на-Дону.

В ходе следствия стало известно, что в 2017 году 45-летний мужчина, являясь приятелем директора городского похоронного агентства, сообщил ему, что имеет связи в правоохранительных органах. Но, к сожалению, никаких связей в действительности у него не было. Затем злоумышленник предложил своему другу-предпринимателю передавать ему ежемесячно деньги за общее покровительство в коммерческой деятельности. Всего с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года обвиняемый получил путем мошенничества более пяти миллионов рублей.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», Он совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

- Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU