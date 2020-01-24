2020-01-24T21:21:49+03:00
Происшествия

В Ростове произошла авария с тремя пострадавшими

На место аварии выезжали спасатели
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Фото: ГО и ЧС по РОВ Ростове произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Фото: ГО и ЧС по РО
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону случилась авария, в которой пострадали три человека.

Инцидент произошел сегодня, 24 января, в Первомайском районе на улице Белорусской. Подробности аварии пока остаются неизвестными. На проезжей части столкнулись два автомобиля. На место аварии выезжал расчет поисково-спасательной службы. В аварии пострадали три человека. Всех пострадавших госпитализировали врачи приехавшей на место происшествиям скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС по Ростовской области.

Одним из участников аварии стал автомобиль ВАЗ-2109 с краснодарскими номерами. Машина получила сильные механические повреждения - переднюю часть автомобиля разнесло вдребезги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на улице Портовой в аварии погибли девочка и женщина - пешеходы.

Еще одного человека на скорой отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове произошла авария с тремя пострадавшими
В Ростовской области неизвестный зарезал пенсионера в его собственной квартире
Ростовчанка Анастасия Костенко рассказала, как борется с гадом-целлюлитом
В Ростовской области помилования попросили 18 убийц и 6 насильников
В Ростове предприниматель мошенническим путем присвоил 50 миллионов рублей
В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка
В Новочеркасске директора школы оштрафовали за травму ребенка
В Ростове-на-Дону директор стройфирмы похитил 1,3 млн рублей, предназначенные для капремонта многоэтажки
В Ростовской области беглец поменял колонию-поселение на СИЗО
В Ростовской области задержали серийного вора
В Ростовской области сосед украл нагайку и бинокль
В Ростове-на-Дону у водителя маршрутки стащили мобильник
Автокредит без залога теперь можно получить в ВТБ
В Ростовскую область не пустили больше тонны пельменей и вареников
В Ростовской области алиментщика не могли найти, потому что он был на заработках
В Ростовскую область пытались ввезти контрабандные сигареты
Заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша выпустили из-под домашнего ареста
«Ростелеком» в несколько раз увеличил скорость интернета корпоративным клиентам на Юге
В Ростовской области мать перевела 450 тысяч рублей мошенникам, чтобы спасти ребенка
В Ростовской области вручили 250-тысячного сертификата на материнский капитал
Жителям Ростова-на-Дону советуют пока не ездить в Ухань
В Азове потушили пожар на складе
Виктория Лопырева собирает деньги на лечение больного ребенка
Гандболистка “Ростов-Дона” Паула Родригес будет играть во Франции
Черные клубы дыма на новочеркасской ГРЭС напугали жителей Ростовской области и попали на видео
Ростовчанка попросила власти запретить парковку авто в переулке Братском
Без кота и жизнь не та: в ростовском зоопарке горилла завела себе домашнее животное