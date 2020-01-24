В Ростове произошла авария с тремя пострадавшими

24 Янв. 2020 2020-01-24T21:21:49+03:00

В Ростове произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Фото: ГО и ЧС по РО

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В Ростове-на-Дону случилась авария, в которой пострадали три человека.

Инцидент произошел сегодня, 24 января, в Первомайском районе на улице Белорусской. Подробности аварии пока остаются неизвестными. На проезжей части столкнулись два автомобиля. На место аварии выезжал расчет поисково-спасательной службы. В аварии пострадали три человека. Всех пострадавших госпитализировали врачи приехавшей на место происшествиям скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС по Ростовской области.

Одним из участников аварии стал автомобиль ВАЗ-2109 с краснодарскими номерами. Машина получила сильные механические повреждения - переднюю часть автомобиля разнесло вдребезги.

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Еще одного человека на скорой отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU