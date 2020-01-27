В Ростове девушка приобрела банку с «невидимыми» оливками

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:51:19+03:00

Ростовчанка была в шоке от произошедшего

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Волшебная банка с невидимыми оливками досталась ростовчанке в одном из местных супермаркетов.

Девушка решила побаловать себя оливками с анчоусами. 26 января жительница донской столицы отправилась в один из магазинов популярной сети, где купила банку оливок с анчоусами. Истекая слюной в жажде насладиться деликатесом, девушка вскрыла банку, но то, что она там увидела, привело ее в шок. В банке была только жидкость, а самих оливок не оказалось. О случившемся горожанка решила рассказать в соцсети.

- Вот такие невидимые оливки купила в магазине, - написала в одном из городских пабликов соцсети негодующая ростовчанка.

К тексту она приложила доказательства в виде снимка. Ростовчане не смогли в этом случае обойтись без комментариев. Они очень эмоционально отреагировали на произошедшее.

«В пятницу брали такие же оливки, всё на месте было. Только сами оливки так себе», «Они на скатерти все», «Вот это поворот», «Пока отвернулась, один из родственников захомячил», - прокомментировали сложившуюся ситуацию пользователи соцсети.

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Неприятную историю обсуждают в Сети.

ИСТОЧНИК KP.RU