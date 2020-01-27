2020-01-27T18:49:38+03:00
Происшествия

В Ростовской области четыре человека отравились угарным газом из-за неправильной установки оборудования

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове четыре человека отравились угарным газомВ Ростове четыре человека отравились угарным газомФото: "КП" Архив
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В Таганроге четверо местных жителей отравились угарным газом.

Инцидент произошел из-за нарушений правил монтажа газового оборудования. Жильцы дома на улице Дзержинского, проживающие на пятом этаже, получили отравление тяжелой степени. В настоящее время все пострадавшие находятся в городской больнице.

- По прибытию к месту происшествия газовики обнаружили, что угарный газ поступал в квартиру, потому что одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель, что категорически запрещается, - сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Организация призывает соблюдать правила безопасности и не устанавливать оборудование самостоятельно.

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По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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