В Ростовской области четыре человека отравились угарным газом из-за неправильной установки оборудования

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:49:38+03:00

В Ростове четыре человека отравились угарным газом Фото: "КП" Архив

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице

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В Таганроге четверо местных жителей отравились угарным газом.

Инцидент произошел из-за нарушений правил монтажа газового оборудования. Жильцы дома на улице Дзержинского, проживающие на пятом этаже, получили отравление тяжелой степени. В настоящее время все пострадавшие находятся в городской больнице.

- По прибытию к месту происшествия газовики обнаружили, что угарный газ поступал в квартиру, потому что одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель, что категорически запрещается, - сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Организация призывает соблюдать правила безопасности и не устанавливать оборудование самостоятельно.

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По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU