В Ростовской области четыре человека отравились угарным газом из-за неправильной установки оборудования
В Таганроге четверо местных жителей отравились угарным газом.
Инцидент произошел из-за нарушений правил монтажа газового оборудования. Жильцы дома на улице Дзержинского, проживающие на пятом этаже, получили отравление тяжелой степени. В настоящее время все пострадавшие находятся в городской больнице.
- По прибытию к месту происшествия газовики обнаружили, что угарный газ поступал в квартиру, потому что одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель, что категорически запрещается, - сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Организация призывает соблюдать правила безопасности и не устанавливать оборудование самостоятельно.
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По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU