«Попросил позвонить»: злоумышленник скрылся с телефоном ростовчанина

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:12:34+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что 33-летний местный житель вошел в один из городских табачных павильонов и попросил у одного из покупателей телефон, чтобы срочно позвонить. Воспользовавшись тем, что хозяин гаджета отвлекся, злоумышленник скрылся, прихватив с собой мобильник стоимостью семь тысяч рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился в местный отдел полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник продал украденное имущество, а вырученные деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU