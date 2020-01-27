2020-01-27T20:12:34+03:00
Происшествия

«Попросил позвонить»: злоумышленник скрылся с телефоном ростовчанина

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове полицейские поймали мошенникаВ Ростове полицейские поймали мошенникаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что 33-летний местный житель вошел в один из городских табачных павильонов и попросил у одного из покупателей телефон, чтобы срочно позвонить. Воспользовавшись тем, что хозяин гаджета отвлекся, злоумышленник скрылся, прихватив с собой мобильник стоимостью семь тысяч рублей.

Потерпевший незамедлительно обратился в местный отдел полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник продал украденное имущество, а вырученные деньги потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продал воздух за 250 тысяч рублей: в Ростове мошенник разорил своего знакомого.

Злоумышленник воспользовался излишней доверчивостью жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан
В Ростове молодой парень обманул доверчивую ростовчанку
В Ростовской области на хранении наркотиков попался рецидивист
«Попросил позвонить»: злоумышленник скрылся с телефоном ростовчанина
В Ростове разыскивают виновника смертельного ДТП
В Ростовской области четыре человека отравились угарным газом из-за неправильной установки оборудования
Молодежь выбирает Android: в ВТБ подсчитали, сколько миллионов раз использовалось мобильное приложение банка
У ростовчанина хотели списать 157 тысяч рублей в счет долга по коммуналке
В Ростовской области на границе задержали почти тысячу акриловых зубов
Туманное происшествие: под Таганрогом легковушка влетела в машину ДПС
Вандалы в Новочеркасске устроили погром на проспекте Баклановском
Исландский форвард ФК «Ростов» продолжит карьеру в Турции
Отключение света в Ростове-на-Дону 27 января 2020: где и когда
В Ростовской области из-за ветра затопило село
В Ростове девушка приобрела банку с «невидимыми» оливками
Попарились с огоньком: в Ростове вспыхнул большой пожар в бане
В жестоком столкновении BMW и KIA Rio погибла женщина в Ростове
ФК «Ростов» втянул Валерия Карпина в вирусный интернет-челлендж
Мэрия негодует: в донскую столицу сорвалась поставка новых троллейбусов
Депутат гордумы Ростова пожаловался на вырубку деревьев в парке «Левобережный»
«Перенастроила нейронные связи»: Виктория Лопырева впервые встала на коньки