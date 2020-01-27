В Ростове молодой парень обманул доверчивую ростовчанку

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:55:03+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия выяснилось, что 22-летний молодой человек представился потерпевшей мастером по ремонту посудомоечных машин. Он сообщил, для того, чтобы отремонтировать технику, необходимо купить детали. Девушка отдала мошеннику деньги в размере 6300 рублей. После этого злоумышленник исчез и перестал выходить на связь.

Ростовчанка незамедлительно обратилась в местный отдел полиции. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU