Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан
Вооруженные до зубов люди в бронежилетах напугали ростовчан.
Военные были замечены на улице Оганова в районе ЖК «Сокол». По словам очевидцев, их было около десяти человек. Все они были в бронежилетах и вооружены автоматами и щитами. Об увиденном горожане рассказали в одном из городских пабликов соцсети.
- На спинах у них были нашивки «Военная полиция». Люди стояли в разных точках за деревьями, как будто держали огневую позицию, - написали горожане.
Кроме того, рядом находился военный автомобиль. Информации о какой-либо спецоперации не появлялось, уточнили местные жители. Многие пользователи в комментариях отметили, что их серьезно напугало появление военных. Другие посчитали, что на улице просто проводили учения.
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ИСТОЧНИК KP.RU