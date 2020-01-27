Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан

27 Янв. 2020 2020-01-27T22:24:31+03:00

Военные в бронежилетах и с автоматами напугали ростовчан. Фото: соцсети

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Вооруженные до зубов люди в бронежилетах напугали ростовчан.

Военные были замечены на улице Оганова в районе ЖК «Сокол». По словам очевидцев, их было около десяти человек. Все они были в бронежилетах и вооружены автоматами и щитами. Об увиденном горожане рассказали в одном из городских пабликов соцсети.

- На спинах у них были нашивки «Военная полиция». Люди стояли в разных точках за деревьями, как будто держали огневую позицию, - написали горожане.

Кроме того, рядом находился военный автомобиль. Информации о какой-либо спецоперации не появлялось, уточнили местные жители. Многие пользователи в комментариях отметили, что их серьезно напугало появление военных. Другие посчитали, что на улице просто проводили учения.

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ИСТОЧНИК KP.RU