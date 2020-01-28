2020-01-28T18:46:38+03:00
Общество

Летящий из Перми в Ростов-на-Дону самолет задержан на 14,5 часов из-за неисправности

Рейс должен был вылететь еще в пять утра
Иван ТИМОФЕЕВ
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Рейс из Перми в Ростов задержанРейс из Перми в Ростов задержанФото: "КП" Архив
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Самолет из Перми, следующий в Ростов-на-Дону задерживается на 14,5 часов.

По информации, размещенной на табло пермского аэропорта «Большое Савино», рейс авиакомпании «Азимут» А4 254, летящий из Перми в Ростов-на-Дону через Нижний Новгород задерживается на 13 часов. Изначально борт должен был вылететь в 05:05 по местному времени, В настоящий момент время вылета изменилось на 19:30.

- Причина задержки - техническая неисправность, которая на настоящий момент устраняется специалистами. Указанное время вылета не является окончательным, возможны изменения, - пояснили в пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино».

Следует отметить, что рейс выполняется с приземлением в Нижнем Новгороде, а общее время в пути составляет более пяти часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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