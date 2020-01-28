В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку
За курение в самолете понесет ответственность жительница донской столицы.
К прилетающему в аэропорт «Платов» самолету вызвали наряд полиции. Командир воздушного судна сообщил, что при перелете из Санкт-Петербурга в санузле закурила пассажирка.
- Пассажиркой оказалась жительница Ростова. В туалетной комнате она курила электронную сигарету, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СКФО.
В отношении нарушительницы был составлен административный протокол. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста.
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ИСТОЧНИК KP.RU