В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку

28 Янв. 2020 2020-01-28T20:57:50+03:00

Ростовчанка понесет ответственность за курение в самолете Фото: "КП" Архив

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За курение в самолете понесет ответственность жительница донской столицы.

К прилетающему в аэропорт «Платов» самолету вызвали наряд полиции. Командир воздушного судна сообщил, что при перелете из Санкт-Петербурга в санузле закурила пассажирка.

- Пассажиркой оказалась жительница Ростова. В туалетной комнате она курила электронную сигарету, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СКФО.

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол. Максимальное наказание составляет 15 суток ареста.

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Рейс должен был вылететь еще в пять утра.

ИСТОЧНИК KP.RU