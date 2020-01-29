2020-01-29T20:28:18+03:00
Общество

В Ростовской области три дня снимали с мели сухогруз

Сухогруз сел на мель еще 26 января
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области с мели подняли сухогрузВ Ростовской области с мели подняли сухогрузФото: "КП" Архив
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Спустя три дня, в Ростовской области сняли с мели сухогруз «Зерноград».

Судно село на мель в Азовском районе вблизи хутора Петровского. 26 января. Пароход направлялся в Турцию с грузом пшеницы на борту. На место инцидента отправились специалисты.

- Работы продолжались в течение почти трех дней. 29 января сухогруз «Зерноград» сняли с мели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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На место выезжали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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