В Ростовской области три дня снимали с мели сухогруз

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:28:18+03:00

В Ростовской области с мели подняли сухогруз Фото: "КП" Архив

Сухогруз сел на мель еще 26 января

Изменить размер текста: A A

Спустя три дня, в Ростовской области сняли с мели сухогруз «Зерноград».

Судно село на мель в Азовском районе вблизи хутора Петровского. 26 января. Пароход направлялся в Турцию с грузом пшеницы на борту. На место инцидента отправились специалисты.

- Работы продолжались в течение почти трех дней. 29 января сухогруз «Зерноград» сняли с мели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области сухогруз сел на мель.

На место выезжали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU