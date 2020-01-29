В Ростове на парковке местного гипермаркета сгорел автомобиль

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:33:23+03:00

В Ростове на парковке сгорела машина

Огонь распространился на пять квадратных метров

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На парковке торгового центра в Ростове-на-Дону сгорел автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 29 января, на улице Малиновского, 23д около двух часов дня. Со слов очевидцев, автомобиль ВАЗ-2141 загорелся на парковке гипермаркета. На место происшествия прибыли шесть спасателей. Для тушения транспорта привлекли одну единицу техники.

- Возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU