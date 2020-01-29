Пожар площадью всего один квадратный метр унес жизнь жителя Ростовской области
В Ростовской области в пожаре погиб человек.
Инциден произошел 28 января в 07:43 в городе Таганроге. В одноэтажном жилом доме на улице Газовой загорелись старые вещи. Соседи незамедлительно вызвали пожарных.
Пламя занимало лишь один квадратный метр и к моменту приезда огнеборцев было полностью потушено. Но даже в таком маленьком пожаре от отравления угарным газом погиб человек.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU