В Ростове девочка попала под машину на пешеходном переходе

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:38:22+03:00

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В Ростове водитель сбил девочку на пешеходном переходе.

Инцидент произошел вечером 29 января вечером на перекрестке Театральной и Закруткина. Водитель автомобиля наехал на девочку-подростка, которая переходила дорогу по «зебре». На место происшествия приехали медики скорой помощи, школьница была госпитализирована. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

Ростовчане в комментариях под постом отметили, что стало страшно переходить дорогу даже по пешеходному переходу. Другие же обратили внимание на то, что необходимо особо внимательно переходить дорогу в темное время суток.

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От полученных травм пострадавший умер в карете скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU