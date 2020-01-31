В Ростове произошло столкновение двух автобусов

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:50:15+03:00

Оба автобуса были с пассажирами

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На одной из ростовских площадей случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел сегодня, 31 января, на площади 2-й Пятилетки. Автобус №99 отъезжал от остановки, а в это время к остановочному комплексу приближался автобус №78. Два общественных транспорта столкнулись, в результате аварии у 78-го маршрута высыпались по всей правой стороне высыпались стекла. Но даже несмотря на то, что в обоих автобусах были пассажиры, обошлось без пострадавших.

О последствиях аварии сообщили очевидцы произошедшего в одном из городских пабликов соцсети. Снимки опубликовал один из свидетелей ДТП.

«Вот яркий пример, когда водитель автобуса, отъезжающего от остановки, не посмотрел даже влево. А тупо поехал. И так делают все водители общественного транспорта», - написал в комментариях один из ростовчан, выражая общественное мнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU