2020-01-31T19:17:46+03:00
Происшествия

За присвоение денег клиента в Ростове осудили адвоката

Злоумышленник признал свою вину
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове за мошенничество осудили адвокатаВ Ростове за мошенничество осудили адвокатаФото: "КП" Архив
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В Ростове адвокат получил срок за то, что присвоил деньги своего клиента.

В ходе следствия стало известно, что в апреле 2019 года юрист защищал своего клиента по фамилии Бирюков, которого обвиняли в убийстве. Адвокат предложил матери обвиняемого заплатить 700 тысяч рублей руководителю отдела следственного органа за смягчение приговора.

Но его афера не удалась, потому что злоумышленника задержали сразу после получения оговоренной суммы. Мошенник свою вину признал и сообщил, что он собирался оставить деньги себе.

- Кировский районный суд признал подозреваемого виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Приговор оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Ростовской области.

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Но получив деньги, переставал выходить на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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