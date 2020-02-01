В Ростове автослесарь угнал автомобиль своего знакомого после обещания его починить

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:26:45+03:00

С хозяином авто злоумышленник не вышел на связь

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

В ходе следствия стало известно, что 25-летний молодой человек пообещал знакомому отремонтировать автомобиль марки Hyundai Accent. Но вместо того, чтобы чинить машину, парень катался на ней по городу. А с хозяином авто злоумышленник перестал выходить на связь

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию с заявление об угоне. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Стражи порядка изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU