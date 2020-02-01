В Ростовской области девушка похитила телефон у доверчивых друзей

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:07:43+03:00

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В Ростовской области задержали девушку, подозреваемую в совершении кражи.

В ходе проверки оперативники выяснили, что 22-летняя жительница Зимовниковского района пришла в гости к своим знакомым. Там она воспользовалась моментом, когда хозяева отвлеклись, она украла сотовый телефон.

Позже пропажа мобильника, стоимостью в шесть с половиной тысяч рублей вскрылась. Хозяева заявили о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленницу. Она признала свою вину и сообщила, что сдала гаджет в ломбард, а деньги уже потратила.

- В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU