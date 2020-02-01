Пять бутылок коньяка и 48 палок колбасы: голодный рецидивист ворует продукты в донских магазинах
В Ростове мужчина посещает местные супермаркеты и выносит из них продукты.
Продавцы магазинов уже не раз столкнулись с таким беспардонным поведением мужчины. Его уже видели в магазинах Первомайского и Ворошиловского районов.
- Любит бесплатно выносить товар! Ворует и подсчитывает, чтобы было меньше 2 000 рублей. Вчера из магазина вынес 5 бутылок коньяка, а ранее 48 палок колбасы. Был замечен, - написала одна из работниц магазина в соцсети.
У мужчины есть особые приметы - на левой руке нет нескольких пальцев. Пять бутылок коньяка в сумме стоили 2558 рублей. Работники магазина поймали его и передали в полицию, но его отпустили. Правоохранители сказали, что кража на слишком маленькую сумму, чтобы его посадить.
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ИСТОЧНИК KP.RU