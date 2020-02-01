В Ростове местный житель устроил дебош в магазине техники
В Ростове клиент салона сотовой связи устроил дебош в одном из магазинов.
Потасовка произошла между покупателем и клиентом. Сначала была исключительно словесная перепалка, которая потом переросла в дебош. Мужчина разбил один из мониторов и убежал. По данным МВД по Ростовской области, происшествие случилось в пятницу вечером.
По информации издания Don24, в настоящее время ведутся поиски нападавшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU