В Ростове местный житель устроил дебош в магазине техники

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:20:28+03:00

В Ростове клиент устроил дебош в магазине Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Ростове клиент салона сотовой связи устроил дебош в одном из магазинов.

Потасовка произошла между покупателем и клиентом. Сначала была исключительно словесная перепалка, которая потом переросла в дебош. Мужчина разбил один из мониторов и убежал. По данным МВД по Ростовской области, происшествие случилось в пятницу вечером.

По информации издания Don24, в настоящее время ведутся поиски нападавшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU