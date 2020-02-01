2020-02-01T18:20:28+03:00
Происшествия

В Ростове местный житель устроил дебош в магазине техники

Мужчина скрылся с места преступления
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове клиент устроил дебош в магазинеВ Ростове клиент устроил дебош в магазинеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове клиент салона сотовой связи устроил дебош в одном из магазинов.

Потасовка произошла между покупателем и клиентом. Сначала была исключительно словесная перепалка, которая потом переросла в дебош. Мужчина разбил один из мониторов и убежал. По данным МВД по Ростовской области, происшествие случилось в пятницу вечером.

По информации издания Don24, в настоящее время ведутся поиски нападавшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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