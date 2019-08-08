Кидались в самолете саранчой: братьев-пассажиров рейса «Ростов - Москва» будут судить за пьяный дебош

Суд Аксайского района принял к рассмотрению уголовное дело в отношении двух пассажиров рейса «Ростов - Москва», которые 22 июня "прославились" на всю страну, устроив дебош в самолете. Братья (30 и 33 года, уроженцы Москвы) поднялись на борт уже будучи в состоянии алкогольного опьянения, один из них держал в руках банку с саранчой, что вызвало вопросы у бортпроводника. На них пассажиры отреагировали очень эмоционально.

- Насекомое (саранчу) выпустили в салоне самолета на виду пассажиров указанного рейса, далее стали вести себя агрессивно, выражаться в адрес бортпроводников и пассажиров грубой нецензурной бранью, на неоднократные требования командира воздушного судна прекратить нарушение общественного порядка не реагировали, - пояснили суть обвинения в суде Аксайского района.

Этого дебоширам показалось мало. Один из братьев, упоминая матом все поколения членов экипажа, неожиданно бросил в бортпроводника саранчу, после чего схватил его за руку, ухитрившись ударить второго в плечо. Хулиганов остановили только прибывшие полицейские.

Самолет с задержкой в два часа (авиакомпания оценила ущерб в 90 тысяч рублей) вылетел в Москву уже без двух пассажиров. На них почти сразу возбудили уголовное дело. Протрезвев, братья признали, что саранча не повод бить проводников, то есть они были не правы. Подозреваемые подали ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, что дает им надежду на более мягкий приговор.

А грозит им штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей (или в размере заработной платы за период от трех до четырех лет), принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на семь лет. Что касается авиаперевозчика, то сразу после инцидента дебоширы были занесены в черный список.

Драка в самолёте Азимута в аэропорту Платов на рейсе Ростов Москва 22.6.2019 .Важные ссылки: Прислать новость в WhatsApp https://api.whatsapp.com/send?phone=79286262017 Ростов Главный в Instagram www.instagram.com/rostov_glavniy Ростов Главный в Telegram www.intg.me/rostovnadonuvk Ростов Главный в ВК www.vk.com/rostovnadonu Ростов Главный в ФБ www.facebook.com/rostovnadonu161 Чат Ростова в Telegram www.intg.me/rostovnadonuchat

Это не первый инцидент в новом аэропорту Ростова-на-Дону. В конце прошлого года оштрафовали хулигана, который закурил прямо на борту. Как рассказали очевидцы, уже в салоне подвыпившего пассажира разморило, и он, неожиданно для окружающих, начал громко материться. Несколько раз бортпроводник пытался сделать ему замечание. Но тот только отмахивался от него как от назойливой мухи, а после и вовсе вдруг достал сигарету и закурил. В итоге, уже по прилету в Ростов-на-Дону неадекватного пассажира ждали стражи порядка.

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