В Ростове из-за перегрузки стало производство медицинских масок
На ростовском заводе по производству медицинских масок из-за перегрузки сломались станки.
Из-за ажиотажа остановились три из четырех машин. Производство защитных средств пришлось остановить из-за поломки.
Отремонтировать технику планируется в ближайшее время, об этом сообщает ГТРК «Дон-ТР». Стоит отметить, что у предприятия возникли проблемы с доставкой расходных материалов, которые производитель закупает в Китае. В России эти товары стоят в несколько десятков раз дороже.
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Ростовчанин, облачившись в защитный костюм, отправился на почту за посылкой из Китая.
Очевидцы гадают: "Что это? Шутка или чрезмерная осторожность?"
ИСТОЧНИК KP.RU