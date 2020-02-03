В Ростове из-за перегрузки стало производство медицинских масок

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:12:57+03:00

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На ростовском заводе по производству медицинских масок из-за перегрузки сломались станки.

Из-за ажиотажа остановились три из четырех машин. Производство защитных средств пришлось остановить из-за поломки.

Отремонтировать технику планируется в ближайшее время, об этом сообщает ГТРК «Дон-ТР». Стоит отметить, что у предприятия возникли проблемы с доставкой расходных материалов, которые производитель закупает в Китае. В России эти товары стоят в несколько десятков раз дороже.

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Ростовчанин, облачившись в защитный костюм, отправился на почту за посылкой из Китая.

Очевидцы гадают: "Что это? Шутка или чрезмерная осторожность?"

ИСТОЧНИК KP.RU