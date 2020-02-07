Пассажиры рельсового автобуса «Ростов-Волгодонск» теперь смогут экономить час пути

7 Февр. 2020 2020-02-07T22:01:37+03:00

Между Ростовом и Волгодонском будет курсировать рельсовый автобус Фото: "КП" Архив

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По маршруту Ростов-на-Дону-Волгодонск теперь будет курсировать рельсовый автобус РА-3.

Его первая поездка состоялась сегодня, 7 февраля. Также стоит отметить, что для пассажиров теперь время в пути сократилось на час. Этот вид транспорта сменит уже устаревший РА-2.

Изменено время отправления поезда из Волгодонска - 7:29, прибытие в Ростов - 12:53. Из Ростова рельсовый автобус выезжает в 16:27, а в Волгодонск прибывает в 22:00. Сокращение времени пути происходит из-за того, что на некоторых отрезках пути автобус будет увеличивать штатную скорость движения и сокращать время стоянки поезда в Сальске.

Преимущество РА-3 то, что он может эффективно использоваться и для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Ему подходят как низкие, так и высокие платформы. Кроме того, спущенный на рельсы автобус обладает современным внешним видом и комфортабельным пассажирским салоном. В его состав может входить от двух до шести вагонов.

Увеличена и максимальная конструкционная скорость со 100 до 120 км/ч; улучшен интерьер салона в соответствии с современными требованиями эстетики, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности; увеличено количество мест для сидения; установлена система пассивной безопасности.

Кроме того, в салоне для пассажиров и кабине машиниста установлена система климат-контроля с обеззараживателями воздуха. В салоне имеются места для инвалидов в креслах-колясках, подъемники для их посадки-высадки и универсальные санитарные комплексы.

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ИСТОЧНИК KP.RU