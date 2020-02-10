В Ростове поймали наркодилера с 18 свертками героина

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:51:51+03:00

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В Ростове задержали молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков.

22-летнего парня правоохранители задержали на улице в Железнодорожном районе. При обыске у него обнаружили 18 свертков. Внутри них находились полиэтиленовые пакеты с неизвестным комкообразным веществом.

Его отдали на экспертизу, которая выявила, что в изъятых свертках был героин массой более двенадцати граммов. Задержанный рассказал, что собирался сбыть хранящееся у него вещество.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU