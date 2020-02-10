Коронавирус наступает: в Ростове начали дезинфицировать общественный транспорт

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:25:12+03:00

Дезинфекция проводится в течение всего дня

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В донской столице из-за угрозы коронавируса провели дезинфекцию общественного транспорта.

О проводимых мероприятиях сообщили в МУП РТК «Ростовпассажиртранс». Дезинфекция проводится после окончания рабочей смены. Каждый день поручни и ручки автобусов обрабатывают дезинфицирующим антибактериальным средством.

Стоит отметить, что каждый водитель получает специальные средства для обработки машин на конечных остановках в течение всего дня. Они обязаны протирать поручни, спинки сидений и рамки окон. Дезинфицирует подвижный состав ООО «ИПОПАТ-Юг».

- Машины загоняются в боксы для санобработки и специалисты обрабатывают автобусы снаружи и внутри специальными средствами, которые сертифицированы Роспотребнадзором. Это современные дезинфектанты последнего поколения. Они высокоэффективны и отличаются минимальным влиянием на внешнюю среду, - сообщили в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU