2020-02-13T19:59:08+03:00
Происшествия

В Ростове «отмазывавший» призывников военный комиссар проведет в колонии четыре года

Мужчина получил взятку в 120 тысяч рублей
Виктория Никитина
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В Ростове осудили военного комиссараВ Ростове осудили военного комиссараФото: "КП" Архив
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В Ростове осудили бывшего начальника отделения военного комиссариата Ленинского и Кировского районов города.

В ходе следствия стало известно, что военный комиссар получил взятку в размере 120 тысяч рублей. За это «вознаграждение» он освободил четырех призывников от прохождения военной службы. Его причастность к преступлению выявили сотрудники УФСБ России по Южному военному округу и следственные органы.

- Кировский районный суд Ростова признал бывшего военного комиссара виновным по статьям 159 и 290 УК РФ. Фигуранта приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ФСБ Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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