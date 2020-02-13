Из-за поломки из «Платова» не смог вылететь рейс в Санкт-Петербург

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:45:38+03:00

В Ростове из аэропорта не смог вылететь самолет Фото: "КП" Архив

Пассажиры смогли вылететь позже на другом воздушном судне

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Из ростовского аэропорта не смог вылететь самолет из-за неисправного датчика.

Рейс должен был лететь из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Пассажирский самолет направлялся на встречную полосу, когда его командир заметил, что показания датчиков не соответствуют действительности. Тогда он принял решение вернуть пассажиров в здание аэропорта.

Пассажиры вылетели по маршруту позже на замененном судне.

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По данным источника, речь идет о неисправности датчика руля высоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU