Из-за поломки из «Платова» не смог вылететь рейс в Санкт-Петербург
Из ростовского аэропорта не смог вылететь самолет из-за неисправного датчика.
Рейс должен был лететь из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Пассажирский самолет направлялся на встречную полосу, когда его командир заметил, что показания датчиков не соответствуют действительности. Тогда он принял решение вернуть пассажиров в здание аэропорта.
Пассажиры вылетели по маршруту позже на замененном судне.
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По данным источника, речь идет о неисправности датчика руля высоты.
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ИСТОЧНИК KP.RU