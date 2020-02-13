В Ростовской области проводят проверку по факту гибели рабочего

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:10:28+03:00

В Ростовской области проводится проверка по факту гибели рабочего Фото: "КП" Архив

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В Ростове проводится проверка по факту гибели рабочего в Новошахтинске.

Несчастный случай произошел при падении крана. Причина случившегося пока остается неизвестной.

- Поступило сообщение о том, что на одном из строительных объектов в городе Новошахтинске произошло падение крана, в результате чего погиб рабочий 1952 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU