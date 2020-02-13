В Ростове произошло ДТП с участие инкассаторского автомобиля

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:36:14+03:00

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В донской столице столкнулись иномарка и инкассаторский автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 13 февраля. Очевидцы не сообщили, где именно случилась авария, они лишь сфотографировали нее последствия и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети. Фотографии быстро поросли комментариями пользователей.

- Тот случай, когда попросил на Новый год, чтоб куча бабла привалила, но судьба тебя поняла слишком буквально, - написал автор поста.

«Эти инкассаторы порой очень нагло себя ведут на дорогах», «Я вчера ехала с работы по Российской, мимо проносящаяся машина инкассаторов чуть не снесла несколько автомобилей, но это не смутило водителя, он продолжил свой полет сквозь ряды машин, подрезая и создавая аварийные ситуации», - поделились своими аналогичными историями ростовчане.

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В результате аварии никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU