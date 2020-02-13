В Ростове произошло ДТП с участие инкассаторского автомобиля
В донской столице столкнулись иномарка и инкассаторский автомобиль.
Инцидент произошел сегодня, 13 февраля. Очевидцы не сообщили, где именно случилась авария, они лишь сфотографировали нее последствия и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети. Фотографии быстро поросли комментариями пользователей.
- Тот случай, когда попросил на Новый год, чтоб куча бабла привалила, но судьба тебя поняла слишком буквально, - написал автор поста.
«Эти инкассаторы порой очень нагло себя ведут на дорогах», «Я вчера ехала с работы по Российской, мимо проносящаяся машина инкассаторов чуть не снесла несколько автомобилей, но это не смутило водителя, он продолжил свой полет сквозь ряды машин, подрезая и создавая аварийные ситуации», - поделились своими аналогичными историями ростовчане.
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В результате аварии никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU