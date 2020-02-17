Ростовчанин забрался на башенный кран и звал президента

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:38:19+03:00

Башенный кран стал для ростовчанина площадкой, с помощью котрой он хотел обртить на себя внимание. Фото: соцсети

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Вчера вечером житель Ростова взобрался на башенный кран и начал кричать. По словам очевидцев, мужчина звал президента.

- Человек залез на кран и требует Путина, а также всё руководство стройки. Якобы, у него брата или друга посадили за то, чего он не совершал. Таким образом, он пытался добиться справедливости. Говорит, что его вопрос могут решить только Бастрыкин и Путин, - рассказали очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел на стройке, расположенной на улице Комарова. Заметив странное поведение мужчины, жители ближайших домов вызвали полицию и неотложку.

Также очевидцы сообщают, что это уже не первая попытка мужчины обратить на себя внимание. По их словам, ранее он пытался спрыгнуть с Ворошиловского моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU